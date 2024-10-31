Зеленский и Орбан неожиданно пожали руки: готовится совместный документ

Ключевое из заявления Зеленского:
- О чем идет речь в двустороннем документе между Украиной и Венгрией
- Как решится контроверсионный вопрос вступления в НАТО
Между Украиной и Венгрией готовится двусторонний документ, который должен упростить решение большинства вопросов, возникающих между государствами. Такую новость сообщил Президент Владимир Зеленский во время общения с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья.
"Сегодня готовится двусторонний документ между Украиной и Венгрией. Там есть много вещей для того, чтобы убрать недоразумения или ответить на вызовы современности, будущего и прошлого. Чтобы не поднимался вопрос меньшинств. Точнее, вопрос может подниматься, но чтобы он быстро решался, чтобы не возникало вопросов между нашими государствами. Мы очень положительно на это смотрим", - рассказал Зеленский.видео дня
Также и вопросы безопасности являются частью этого документа.
"Самое малое, что мы просим у Венгрии, - не блокировать приглашение Украины в НАТО. То есть не поддерживать, не голосовать за нас, а не блокировать", - подчеркнул Президент.
Позиция Орбана в отношении Украины
Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне.
Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.
27 февраля после саммита в Праге Орбан отметил неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами.
В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию".
"Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему", - сказал венгерский премьер.
Последние новости о Венгрии
Как рассказывал Главред ранее, Орбан цинично поздравил правящую партию Грузию. По его словам, страна выбрала путь мира, а не "вторую Украину".
Кроме этого, новый опрос в Венгрии показал интересные результаты. Впервые с 2010 года оппозиционная партия опередила правящую партию Орбана "Фидес" в поддержке избирателей, которые уже определились со своим выбором.
По версии Politico, Орбан может заблокировать помощь Украине, чтобы помочь Трампу. Он не только подрывает европейское единство, но и может лишить Украину важной поддержки, отмечает издание.
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