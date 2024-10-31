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Зеленский и Орбан неожиданно пожали руки: готовится совместный документ

Даяна Швец
31 октября 2024, 12:25
69
В документе есть много вещей для того, чтобы убрать недоразумения или ответить на вызовы современности, будущего и прошлого.
Зеленский и Орбан неожиданно пожали руки: готовится совместный документ
Между Украиной и Венгрией готовится документ / Коллаж Главред, фото t.me/ermaka

Ключевое из заявления Зеленского:

  • О чем идет речь в двустороннем документе между Украиной и Венгрией
  • Как решится контроверсионный вопрос вступления в НАТО

Между Украиной и Венгрией готовится двусторонний документ, который должен упростить решение большинства вопросов, возникающих между государствами. Такую новость сообщил Президент Владимир Зеленский во время общения с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья.

"Сегодня готовится двусторонний документ между Украиной и Венгрией. Там есть много вещей для того, чтобы убрать недоразумения или ответить на вызовы современности, будущего и прошлого. Чтобы не поднимался вопрос меньшинств. Точнее, вопрос может подниматься, но чтобы он быстро решался, чтобы не возникало вопросов между нашими государствами. Мы очень положительно на это смотрим", - рассказал Зеленский.

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Орбан - инфографика
Орбан - инфографика / Главред, инфографика

Также и вопросы безопасности являются частью этого документа.

"Самое малое, что мы просим у Венгрии, - не блокировать приглашение Украины в НАТО. То есть не поддерживать, не голосовать за нас, а не блокировать", - подчеркнул Президент.

  • Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область
    Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область фото: президент України
  • Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область
    Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область фото: президент України
  • Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область
    Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область фото: президент України
  • Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область
    Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область фото: президент України
  • Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область
    Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область фото: президент України
  • Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область
    Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область фото: президент України
  • Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область
    Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область фото: президент України
  • Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область
    Рабочая поездка Президента Украины в Закарпатскую область фото: президент України

Позиция Орбана в отношении Украины

Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне.

Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.

27 февраля после саммита в Праге Орбан отметил неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами.

В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию".

"Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему", - сказал венгерский премьер.

Последние новости о Венгрии

Как рассказывал Главред ранее, Орбан цинично поздравил правящую партию Грузию. По его словам, страна выбрала путь мира, а не "вторую Украину".

Кроме этого, новый опрос в Венгрии показал интересные результаты. Впервые с 2010 года оппозиционная партия опередила правящую партию Орбана "Фидес" в поддержке избирателей, которые уже определились со своим выбором.

По версии Politico, Орбан может заблокировать помощь Украине, чтобы помочь Трампу. Он не только подрывает европейское единство, но и может лишить Украину важной поддержки, отмечает издание.

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