"Ты пдр*с и твоя баба": Маруся Звиробий обматерила Зеленского с семьей

Маруся Звиробий обматерила Зеленского с семьей / facebook.com/marusyazvirobiy1

Скандально известная волонтер Маруся Зверобой (настоящее имя ‒ Алена Самбул-Беленькая), которая проходит по уголовному делу вместе с нардепом Софией Фединой за угрозы президенту, разразилась порцией оскорблений в адрес Владимира Зеленского, его супруги Елены и его детей.

Соответствующий пост Звиробий опубликовала на своем канале в мессенджере Telegram.

Она написала ‒ мол, Зеленского "подвесят за ноги", как это "сделали с царской семьей" [видимо, имелась в виду расстрелянный большевиками с семьей российский император Николай II ‒ Главред] и посоветовала ему как можно эмигрировать в Израиль.

Кроме того, Звиробий обвинила Зеленского в том, что он издевается над родными и детьми Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и четок ветеранов Грищенко [подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета ‒ Главред].

"Два дебила это сила! Просто напоминаю - пока ты, зеленая сволочь, издеваешься над родными и детьми Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и ветеранов Грищенко - ТЫ ПДР@С И ТВОЯ БАБА ПДР@ СИ ДЕТИ ТВОИ НАХ ЗДЕСЬ НИКОМУ не упали! У*буйте В ИЗРАИЛЬ, ПОКА ВАС КАК царскую семью (ты же думаешь, что ты царь) ЗА НОГИ НЕ подвесили за УНИЧТОЖЕНИЕ УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА", - именно так выглядел полный текст поста Звиробий.

Напомним, ранее супруга президента Владимира Зеленского – Елена – заявила о том, что заразилась китайским коронавирусом Covid-19. По словам первой леди, и ее муж, и дети немедленно прошли тестирование ‒ с негативными результатами.

Елена Зеленская рассказала, что находится на амбулаторном лечении, самоизолировалась и чувствует себя хорошо.