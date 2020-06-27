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Украину тряхнули сразу 2 землетрясения за сутки: как проверить свою область

Эпицентры подземных толчков пришлись на Тячевский и Иршавский районы Закарпатской области.

27 июня 2020, 09:08
Землетрясения в Украине - где и когда, как проверить свою область
Землетрясения в Украине - где и когда, как проверить свою область / Фото: pixabay.com

Паводки на Закарпатье – не единственная беда региона. Всего за сутки там неожиданно зафиксировали сразу два землетрясения.

Эпицентры подземных толчков пришлись на Тячевский и Иршавский районы Закарпатской области, сообщают в Главном центре специального контроля.

По данным сейсмологов, сами подземные толчки произошли на глубине примерно 5 километров. Магнитуда первого землетрясения оказалась 1,1 балл, а второго – достигла уже 2,3 балла.

К счастью, из-за слабой силы толчков люди на поверхности даже не заметили, что под ними происходит сейсмическая активность. Никаких разрушений землетрясения в итоге не нанесли.

Землетрясения в Украине - где и когда, как проверить свою область

Проверить свою область на наличие подземных толчков можно по карте:

Напомним, 1 июня 2020 года на Прикарпатье, в Ивано-Франковской области, было зафиксировано относительно мощное землетрясение ‒ с магнитудой 3,2 балла по шкале Рихтера.

Ранее, 19 апреля 2020 года, в Украине были зафиксированы подземные толчки в Закарпатской области. Эпицентр силы землетрясения находился на глубине 5 километров в районе центра региона – Ужгорода. Первая серия толчков показала магнитуду в 3,1 балла по шкале Рихтера. Спустя несколько часов произошло второе землетрясение (с магнитудой ‒ 1,5 балла).

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