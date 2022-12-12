Зима ограничивает применение авиации: эксперт назвал главную проблему для ВСУ

Вертолетная и штурмовая авиация зимой работает только по наземным целям, пояснил Алексей Мельник.

Эксперт оценил эффективность работы аваиации в зимний период / Фото facebook.com/kpszsu

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник спрогнозировал дальнейшее развитие ситуации на фронте.

Зима накладывает объективные ограничения на применение авиации, ведь вертолетная или штурмовая авиация работает только по наземным целям и при наличии визуального контакта, отметил эксперт в интервью Главреду.

"А зимой, когда осадки более частые, туманы и повышенная облачность, это будет уменьшать применение авиации противника. Однако точно так же погодные условия влияют и на применение нашей авиации. Одним из наиболее эффективных способов противодействия крылатым ракетам и Шахедам являются самолеты-истребители. Потому что для летчиков, особенно на критически малых высотах, ориентирование по приборам и прицеливание не только невозможно, но и опасно", - пояснил он.

Собеседник уточнил, что компенсировать это негативное влияние ВСУ могут средствами противовоздушной обороны, стационарными и мобильными.

"Здесь важно их наличие и обеспечение боеприпасами. И вот здесь нам очень могут помочь партнеры, если поставка таких систем будет стабильной и будет наращиваться", - добавил Мельник.

Ранее сообщалось о том, что украинская авиация нанесла по врагу десятки ударов, уничтожены два БПЛА типа "Орлан-10" и шесть ударных дронов "Шахед-136".

Также подтверждено уничтожение складов боеприпасов противника в Запорожской области.

"Кроме того, в результате огневого поражения районов сосредоточения российских оккупантов было уничтожено 5 единиц военной техники. Потери личного состава составляют до 30 человек погибшими и около 100 - ранеными", - говорится в сообщении Генштаба.

Читайте еще: