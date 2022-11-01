Авиация ВСУ 22 раза прошлась по позициям россиян: потери оккупантов перевалили за сотню

Авиация ВСУ 22 раза прошлась по позициям россиян / Фото УНИАН

Украинская авиация в течение суток нанесла по врагу 22 удара, уничтожены два БПЛА типа "Орлан-10" и шесть ударных дронов "Шахед-136".

Также подтверждено уничтожение складов боеприпасов противника в Запорожской области 29 октября, говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Кроме того, в результате огневого поражения районов сосредоточения российских оккупантов было уничтожено 5 единиц военной техники. Потери личного состава составляют до 30 человек погибшими и около 100 - ранеными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 22 удара - под поражение попали 19 районов сосредоточения вооружения, военной техники, а также 3 позиции зенитных ракетных комплексов противника.

"На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили два БпЛА типа "Орлан-10" и шесть ударных дронов "Шахед-136". Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и четыре других важных военных объекта противника", - говорится в сводке.

Напомним, что 27 октября украинские защитники в течение сорока минут сбили российский ударный вертолет К-52, а также штурмовик Су-25. Стоимость одной единицы Ка-52 составляет около $16 млн, а Су-25 ‒ $11 млн. Поэтому общая стоимость уничтоженной техники составляет около $27 млн.

Ранее бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ сбили агрессорский вертолет Ка-52. "Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, однако наши воины внесли коррективы в их планы и отправили вражеских пилотов на концерт Кобзона", - говорится в тексте.

Читайте также: