Иван Яковина. ССО уничтожили редчайшую российскую технику на юге

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Украинские спецназовцы нашли в Херсонской области очень дорогую российскую систему РЭР "Поле-21". Это система, которая мешает работать украинским дронам и авиации в радиусе примерно 20 км. Кроме того, эта установка создает купол помех, в котором перестают работать спутниковые сигналы связи.

Видеоблог Ивана Яковины.

Кто такой Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

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