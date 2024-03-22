Невзоров. В любой непонятной ситуации Путин устраивает теракт

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В России публика как-то черезчур увлеклась вбросами в урны и вообще преступлений этого типа. И потому влзникла необходимость народец отвлечь и развлечь. То, что сейчас происходит в Москве в Крокус-Сити как раз сильно попахивает Путиным. И старые привычки кремлевских упырей никуда не делись и не заржавели.

Видеоблог Александра Невзорова.

Кто такой Александр Невзоров? Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.



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