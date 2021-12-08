Почему Украине нужно готовиться к референдуму по Донбассу

Переговоры Джозефа Байдена и Владимира Путина вызвали большой ажиотаж в Украине. Павел Щелин и Юрий Романенко в новой беседе объясняют, почему Украине нужно ускоренно готовить вариант "Б" по Донбассе в условиях, когда сделка Путина и Байдена приобретает все более отчетливые очертания.

Видеоблог Юрия Романенко.

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