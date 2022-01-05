Роман Цимбалюк. Когда Россия нападет на Казахстан?

В Казахстане продолжаются массовые акции, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ. Власти страны уже заявили, что стоимость топлива понизят, однако протесты не стихли. В нескольких регионах ввели режим ЧП. Российская пропаганда уже вопит о влиянии Запада, Майдане и Госдепе.

Видеоблог Романа Цимбалюка.

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