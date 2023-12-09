УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Видеоблоги

Сергей Стерненко. Голод и холод добивает россиян под Авдеевкой

Олег Макаров
9 декабря 2023, 19:12

Ситуацию под Авдеевкой для российской армии. Можно долго рассказывать и показывать, как россияне несут огромные потери на Авдеевском направлении. Но вот это видео лучше всего иллюстрирует положение русского солдата там, который вынужден есть снег.

Россияне бросили огромные силы на штурм Авдеевки и так же понесли огромные потери.

Видеоблог Сергея Стерненко.

Кто такой Сергей Стерненко?

Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сергей Стерненко
Реклама

Главное за день

Ким Чен Ын "обул" Путина: оккупанты в шорохе от снарядов КНДР – Defence Express

Ким Чен Ын "обул" Путина: оккупанты в шорохе от снарядов КНДР – Defence Express

19:27 Мир
"Отказ" от Украины и "развал НАТО": NYT узнали о тревоге в ЕС из-за Трампа

"Отказ" от Украины и "развал НАТО": NYT узнали о тревоге в ЕС из-за Трампа

18:27 Мир
В оккупированной Макеевке "прилет" по нефтебазе: вспыхнул огромный пожар

В оккупированной Макеевке "прилет" по нефтебазе: вспыхнул огромный пожар

16:21 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:33

"Нажмут по полной": Свитан рассказал, почему отход из Авдеевки обвалит весь фронт

19:27

Ким Чен Ын "обул" Путина: оккупанты в шорохе от снарядов КНДР – Defence Express

19:12

Сергей Стерненко. Голод и холод добивает россиян под АвдеевкойВидеоВидеоблоги

19:10

Когда соседи Украины вздохнули с облегчениеммнение

18:58

"Есть свой собственный Eminem": Мишина удивила новым цветом волос сынаВидео

Россия рассчитывает дожать Украину без помощи США - ЗолотаревРоссия рассчитывает дожать Украину без помощи США - Золотарев
18:36

Экс-супруга Добрынина заинтриговала дорогостоящим подарком от тайного поклонника

18:27

"Отказ" от Украины и "развал НАТО": NYT узнали о тревоге в ЕС из-за Трампа

18:14

Ждать ли скачков курса валют: аналитики дали прогноз

17:40

В Украине повысят пенсии в 2024 году: насколько, кому и что изменится

Реклама
17:26

Мир в обмен на нейтралитет и отказ от НАТО: Фейгин назвал сценарий Путина

17:03

"Путина не выбирают": Вика Цыганова решила "подлизнуть" диктатору и в ушанке выпила водки

16:38

"Превращается в строительный мусор": промзона Авдеевки может стать серой - Морозов

16:21

В оккупированной Макеевке "прилет" по нефтебазе: вспыхнул огромный пожарВидео

16:01

"Смерть разбивает сердце": Джулия Робертс высказалась о смерти экс-любимого Мэттью Перри

15:57

"Выборы" Путина в оккупации: в МИД разнесли планы России и предупредили Кремль

15:49

"Так люблю деньги": молодая жена Виктора Павлика пояснила, почему вышла замуж за артиста

15:35

"Иначе мы погибнем": Зеленская описала последствия возможной остановки помощи Запада

15:09

Сын сообщил о смерти голливудского актера

15:02

Что украинцам делать, если отключили свет: топ-10 советов

15:00

Оккупанты России вошли в Авдеевку – Bild

Реклама
14:22

Шольц сделал важное заявление о поддержке Украины на фоне ситуации в Конгрессе США

14:21

Церковный праздник 10 декабря: что нельзя делать на Мины, Ермогена и Евграфа

14:07

Большинство жителей РФ за войну против Украины и "хотят переговоров" – опрос

13:51

В метро Киева может произойти еще одна авария: архитектор назвал станцию

13:49

В Украину придет оттепель: синоптик назвала дату

13:05

"Есть еще одна угроза от победы РФ": президент Литвы описал выигрышный сценарий для Украины

13:05

Могилевскую застукали с ребенком, который называл ее мамойВидео

12:52

Войскам РФ приказали захватить два города Украины до "выборов" Путина – ISW

12:50

Будут как шелковые: директор школы рассказала, как быстро справиться с детской и подростковой истерикой

12:46

Оккупанты ударили по Херсону и Бериславу: есть погибший и пострадавшие

12:14

Жаркая круговая тренировка на все тело: тренер показала, как сбросить лишний вес домаВидео

11:50

Как пчелы покусали: в сети появилось фото жутко опухшего Киркорова

11:49

Бархат, пайетки и перья: в чем встречать 2024 год, чтобы задобрить Дракона

11:44

У Байдена раскрыли планы Путина при атаке на Украину: наивно верил в один фактор

11:29

Лунный календарь 10 декабря 2023: спутник способствует решению давних проблем

10:59

"Оккупанты уйдут из Крыма навсегда": Умеров анонсировал новые наработки на 2024 год

10:58

Гороскоп на завтра 10 декабря 2023: ко Львам придут деньги, Весы - избегайте толпы

10:34

Китайський гороскоп на завтра 10 грудня 2023: Кролик - ждите критики, Лошадь - ваш служебный роман раскроют

10:28

Бои за Авдеевку: оккупанты захватили очистные сооружения города - ISW

10:12

"Мы готовимся": генерал Маломуж сказал, когда может быть новое наступление ВСУ

Реклама
09:42

РФ ждет нужного момента: когда может повториться ракетная атака по Украине

09:39

Гости разберут тарелки подчистую: оригинальная и нежная закуска на Новый год за 15 минут

09:06

Если Путин победит, это подтолкнет других диктаторов к нападению на соседние страны – Кулеба

08:49

Кнутом и пряником: в Украине готовят громкие нововведения в процесс мобилизации

08:10

Верить в ВСУ уже мало, а проигрывают войну не военныемнение

07:55

Только гений найдет 4-х женщин в хитрой оптической иллюзии: необычайная загадка

07:48

"Придется платить кровью американцев": у Байдена рассказали, чем грозит прекращение помощи Украине

06:25

Почему нельзя говорить "подарок": какое правильное слово стоит использовать

06:10

Пацанский миф Путинамнение

05:30

Головоломка для тех, у кого идеальное зрение: нужно за 11 секунд найти лампочку

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять