Сергей Стерненко. Голод и холод добивает россиян под Авдеевкой

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Ситуацию под Авдеевкой для российской армии. Можно долго рассказывать и показывать, как россияне несут огромные потери на Авдеевском направлении. Но вот это видео лучше всего иллюстрирует положение русского солдата там, который вынужден есть снег.

Россияне бросили огромные силы на штурм Авдеевки и так же понесли огромные потери.

Видеоблог Сергея Стерненко.

Кто такой Сергей Стерненко? Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

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