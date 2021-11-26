Виталий Портников. Россия превращает Крым в плацдарм для наступления на Украину

Издание Bloomberg сообщает, что Россия с 15 ноября увеличивает количество войск и техники в Крыму. Оккупированный полуостров может стать ещё одним плацдармом для нападения на Украину.
Видеоблог Виталия Портникова.
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Автор: Олег Макаров