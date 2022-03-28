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Коридор вокруг Киева и блокада путей: в Минобороны назвали план России по захвату столицы

28 марта 2022, 12:53

Для отражения вражеских атак привлечены сухопутные, десантные войска и территориальная оборона, сказала Анна Маляр.

войска России, армия РФ, танки
Россия пытается захватить Киев - Минобороны / Reuters

Оккупационные войска России по-прежнему строят планы по захвату Киева. Вражеские подразделения попытаются создать для себя коридор вокруг столицы и заблокировать транспортные пути. Их атаки будут отражать подразделения Вооруженных сил Украины. Об этом заявила министр обороны Анна Маляр.

В ходе телемарафона UA Разом она рассказала о том, что захватчик пытается создать для себя коридор вокруг Киева и устроить блокаду транспортных путей. Врагу будет сложно, поскольку ему будут противостоять подразделения украинской армии.

По ее словам, целью России по-прежнему является захват Киева, чтобы, по сути, установить контроль над всей Украиной.

"Враг пытается сделать коридор для себя вокруг Киева и блокировать транспортные пути. Для отражения атак привлечены сухопутные, десантные войска, тероборона, врагу очень сложно - но надо говорить честно: враг пытается захватить Киев, потому захватить Киев - это, по сути, захвачена Украина, и это их цель", - подчеркнула Анна Маляр.

Ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сделал заявление о том, что следует ожидать второй фазы наступления войска России на территорию Украины. Вражеские войска могут пойти на Харьковском и Киевском направлениях и на Донбассе.

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ВСУ российские войска Минобороны Украины Анна Маляр война России и Украины
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