Под Киевом рашисты убили журналистку и ее маму: первые подробности

Под Киевом погибла журналистка и блогер / фото скрин

На Киевщине в Броварском районе оккупанты убили украинскую журналистку и блогера Оксану Гайдар, которая работала под псевдонимом Руда Пани. Вместе с ней погибла ее мать Лидия, ради которой Оксана вернулась в Украину в начале войны.

Известно, что погибшие стали жертвами российской артиллерии.

"Руда Пани, Оксана Гайдар погибла вместе с мамой Лидией от огня русской артиллерии 11 (?) марта 2022 года в с. Шевченково Броварского района. Вечная память настоящей дочери Украины", - говорится в сообщении Ларисы Вакульницькой в Facebook.

Смерть журналистки подтвердил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Последнее сообщение Руда Пани оставила 11 марта

Что известно об Оксане Гайдар

Известной Оксана стала благодаря своим публикациям на историческую тематику, в которых она резко обличала имперские амбиции российской власти и ее стремление любой ценой установить контроль над Украиной.

Парадокс в том, что делала она это... из Москвы, где жила с мужем и сыном.

"На нее давили, ее и мужа в свое время запугивали, как Оксана мне рассказывала", - вспоминают беседу с ней.

В начале войны журналистка вернулась в Украину, чтобы быть вместе с мамой.

Родилась она в Киеве, в семье журналиста. Ее отец Юрий Гайдар работал заместителем редактора "Спортивной газеты". Окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Шевченко.

Ранее Главред писал о том, что в блокадном Мариуполе российские военные убили медика Национальной гвардии старшего сержанта Елену Кушнир. У нее остался маленький сын, которого чудом увезли из города.

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