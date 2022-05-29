Россия бросает на войну чеченских зэков прямо из колоний - СМИ

Журналисты изучили списки воюющих чеченцев, которое опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Россия отправила на войну в Украине заключенных чеченцев, срок наказания которых еще не истек, сообщает российское издание Можем объяснить.
Журналисты изучили списки воюющих чеченцев, которое опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины, и сопоставили их с решениями на сайтах российских судов.
Выяснилось, что как минимум 101 человек из 953, которые добровольно отправились из Чечни в Украину, имеют уголовное прошлое или настоящее. Например, неоднократно судимый Бекхан Тайсумов должен был отбывать наказание в тюрьме до конца 2022 года, но воюет на украинской территории.
Еще один заключенный Тамерлан Магамерзуев получил приговор к принудительным работам в марте 2022 года, но вместо наказания уехал воевать, хотя не имел права пересекать границы Российской Федерации до исполнения наказания.
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Напомним, Вооруженные силы Украины отбросили российских оккупантов с трассы Лисичанск-Бахмут. Теперь трасса меньше простреливается и по ней могут передвигаться гуманитарные грузы.
Ранее Гайдай опроверг распространяемую в СМИ информацию о том, что трасса "Лисичанск-Бахмут" якобы перекрыта российскими оккупантами.
"После обеда СМИ начали распространять новость о том, что оккупанты якобы отрезали "дорогу жизни". Это не соответствует действительности. Дорога простреливается, но мы уже смогли завезти гуманитарные грузы", – написал он в соцсетях.
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