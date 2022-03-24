Сбили 7 самолетов и вертушку РФ: в ВСУ рассказали об удачной "охоте"

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За сутки, 23 марта, Вооруженные силы Украины уничтожили 7 вражеских самолетов, вертолет, беспилотник и две крылатые ракеты.

Об этом идет речь в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ на странице в Facebook.

"23 марта 2022 года зенитные ракетные войска Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили 11 воздушных целей российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Результат работы ВС за сутки:

7 самолетов;

1 вертолет;

1 БпЛА (ОТР);

2 крылатые ракеты.

Потери РФ в войне против Украины

Напомним, ранее в России признали, что потери армии РФ на войне с Украиной составляют около десяти тысяч человек.

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На сайте российского издания Комсомольская правда целые сутки была опубликована информация, что вторжение России в Украину стоило жизни как минимум 9861 российскому солдату, ещё 16153 - получили ранения. Издание ссылалось на источники в Министерстве обороны РФ.

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