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В США предложили вооружить Украину за счет РФ и раскрыли неожиданный сценарий

17 апреля 2022, 01:17

Российские деньги в США хотят направить на помощь гуманитарным организациям и непосредственно правительству Украины.

Белый дом, Украина, США
/ Reuters

Для эффективного отражения агрессии РФ Украине немедленно нужны танки, ракеты ПВО, продукты питания и лекарства.

С целью обеспечения потребностей Украины президент США Джо Байден может ликвидировать десятки миллиардов долларов валютных резервов России, которые российский Центробанк держит на счетах в США. Об этом на страницах New York Times пишет профессор конституционного права Гарвардского университета Лоренс Трайб.

По некоторым подсчетам, общая сумма достигает 100 миллиардов долларов. Эти активы уже заморожены в Федеральном резерве и других банках благодаря санкциям, введенным американским Минфином, которые запретили все транзакции российского Центробанка.

Отмечается, что на первый взгляд это слишком радикальный шаг. И потому Вашингтон до сих пор этого не сделал. Но автор уверяет, что подобная ликвидация российских денег не будет "беспрецедентной". США и раньше направляли финансы враждебных иностранных правительств на разные гуманитарные нужды.

Автор предлагает направить российские деньги на помощь гуманитарным организациям и непосредственно правительству Украины.

Поскольку госрезервы – это собственность правительства России, в отличие от замороженных яхт олигархов, они не защищены законами о частной собственности. Пятая поправка запрещает правительству изымать собственность "без надлежащей судебной процедуры", но только "лиц", а не иностранных правительств. Запрет "изъятия" собственности "без компенсации" также касается только "частной собственности". И государственные резервы России не подпадают под эту категорию.

Вместе с тем преградой будет не Конституция США, а размытое тело законов, защищающих правительства от ответственности на основании "суверенного иммунитета". Но этот иммунитет защищает иностранные активы от судебных процессов, а не от ликвидации в соответствии с решением Конгресса и действиями исполнительной ветви власти.

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