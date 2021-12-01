Как выглядеть лучше и стройнее на фото: выяснился главный секрет

Как выглядеть стройнее на фотографии / Instagram, 1+1

Фотомодели изобрели способ, который поможет выглядеть на фото стройнее и более непринужденными на селфи. Интересно, что для этого понадобится только язык, сообщает The Sun.

Обнаружен способ, который поможет подтянуть лицо одним движением, без использования фотошопа и фильтров. Поэтому, как оказалось положение языка влияет на выражение лица во время фотосессии.

Также многие люди жалуются, что их улыбка на фото выглядит неестественно. Чтобы избежать этого, нужно поднять язык из привычного положения, подтянув его к небу.

Это простое движение поможет лицу стать более расслабленным и избежит наигранности на фото. Кроме этого, создастся эффект похудения на лице. Все потому, что с языком подтягивается и линия подбородка.

Соответствующее упражнение нужно выполнять не только во время фотосессии, но и на постоянной основе. Упражнение поможет держать щеки и подбородок в тонусе.

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