Преемница Меркель поддержала Северный поток-2

Аннегрет Крамп-Карренбауэр / Getty Images

Лидер Христианско-демократического союза и преемница Ангелы Меркель на посту канцлера Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала строительство газопровода Северный поток-2. Также Крамп-Карренбауэр раскритиковала позицию США и их угрозы санкциями немецким компаниям.

"Это не лучший способ для двух стран-партнеров, угрожать друг другу санкциями. У США есть свои экономические интересы – экспортировать сжиженный газ. И они обеспокоены тем, что Германия, как одна из сильнейших экономик мира, слишком зависима от России. Но Вашингтон также должен услышать и нас: Германия старается диверсифицировать поставки энергоносителей", – цитирует Крамп-Карренбауэр Spiegel.

В то же время Крамп-Карренбауэр признала целесообразность существующих в ЕС экономических санкций против России из-за ее действий в Украине. "Поскольку мы исключаем какое-либо военное вмешательство, я буду настаивать на сохранении антироссийских санкций", - отметила лидер ХДС.

Ранее сообщалось, что в Минэкономики Германии категорически отрицают факт сделки с США по проекту "газпромовского" газопровода "Северный поток-2" − в обмен на согласие на массовые закупки американского сжиженного газа.