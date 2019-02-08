Северный поток-2 загнал Германию в тупик

Северный поток-2 / Les Echos

Проект строительства газопровода Северный поток-2 уже давно разделил Европу, а сейчас такая судьба может постигнуть и Германию.

Как пишет французское издание Les Echos, Берлин называет Северный поток-2 исключительно экономическим проектом, но дискуссии вокруг целесообразности его реализации не умолкают внутри страны.

"С конца осени 2018 года дебаты достигли своего апогея под давлением средств массовой информации, а также в Бундестаге, - говорит Стефан Мейстер, исследователь из Немецкого института внешней политики (DGAP). – Соединенные Штаты кардинально изменили ситуацию: Дональд Трамп в течение долгого времени подвергал резкой критике проект, желая поставлять собственный сланцевый газ в Германию, а посол США в Берлине в начале года даже пригрозил немецким компаниям санкциями за участие в проекте".

Критика растет и в Бундестаге: по мнению депутатов парламента, участие Германии в проекте делает ее уязвимой на внешней арене и канцлер Ангела Меркель ранее недооценивала негативные последствия его реализации.

В частности, Социал-демократическая партия (СДПГ) и Христианско-демократический союз (ХДС), образующие правящую коалицию, разделились по этому вопросу. Норберт Реттген, депутат ХДС и бывший министр экологии, считает участие Германии в проекте Северный поток-2 подрывом европейской солидарности. "Заявление о том, что это исключительно экономический проект, всегда было провокационным и ложным", - отмечает Реттген. По мнению депутата от SPD Йоханнеса Шрапса, Германия должна серьезно относиться к проблемам Украины, Польши и стран Балтии и учитывать также их потери от реализации Северного потока-2.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Северный поток-2 уже не остановить и что будет дальше"Германия сейчас в тупике. Мы уже не можем вернуть время вспять и отозвать свое разрешение на проект. Тогда существует большой риск судебного преследования компаниями-участниками проекта. С одной стороны, Берлин ищет компромисс с Вашингтоном в плане создания терминала по импорту сжиженного газа в Германии. С другой стороны, Берлин просит Владимира Путина не прекращать транзит части российского газа через Украину. Но такая стратегия очень опасна, поскольку не отвечает интересам, ни Вашингтона, ни Москвы", – резюмирует Стефан Мейстер.

Напомним, Франция неожиданно стала на сторону Украины в вопросах противодействия строительству Северного потока-2. 8 февраля Париж планирует поддержать пересмотр так называемой газовой директивы во время голосования в ЕС.