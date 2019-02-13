США готовят "серьезные санкции" против России - Reuters

Флаги США и РФ / Reuters

Сенаторы США от республиканской и демократической партий внесут законопроект о санкциях против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга.

Как сообщает Reuters, новые санкции связаны с обвинениями США в адрес России во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году, а также с агрессией в Украине.

Законопроект направлен против российских банков, поддерживающих вмешательство в выборы, против российских проектов за пределами РФ, связанных со сжиженным природным газом, против разработки в России нефти-сырца, а также против киберсектора российской экономики.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и США готовят новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе. Великобритания и ряд союзников по ЕС настаивают, чтобы новые ограничительные меры были объявлены уже в ближайшие недели.

По данным СМИ, главы МИД стран ЕС обсудят данный вопрос 18 февраля, а меры могут быть введены в течение ближайших двух месяцев.