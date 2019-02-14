Сербия получила разрешение на строительство участка газопровода в обход Украины

Сербии разрешили построить участок Турецкого потока / turkstream.info

Энергетическое сообщество выдало Сербии разрешение на строительство участка газопровода Турецкий поток от болгарской до венгерской границы.

Как сообщает Euractiv, разрешение было выдано с условием, что трубопровод будет транспортировать не только российский газ.

Как заявляют сербские чиновники, строительство трубопровода длиной 403 км начнется в марте или апреле и завершится до конца года.

В то же время в сообщение не рассчитывают на то, что начало строительства начнется в краткосрочной перспективе, поскольку "американцы этого не допустят".

Напомним, ранее к газопроводу Турецкий поток присоединилась Венгрия.

Как известно, о присоединении к строительству Турецкого потока заявляла Болгария.