Сербия получила разрешение на строительство участка газопровода в обход Украины

В Сербии рассчитывают завершить строительство участка газопровода до конца года.
Энергетическое сообщество выдало Сербии разрешение на строительство участка газопровода Турецкий поток от болгарской до венгерской границы.
Как сообщает Euractiv, разрешение было выдано с условием, что трубопровод будет транспортировать не только российский газ.
Как заявляют сербские чиновники, строительство трубопровода длиной 403 км начнется в марте или апреле и завершится до конца года.
В то же время в сообщение не рассчитывают на то, что начало строительства начнется в краткосрочной перспективе, поскольку "американцы этого не допустят".
Напомним, ранее к газопроводу Турецкий поток присоединилась Венгрия.
Как известно, о присоединении к строительству Турецкого потока заявляла Болгария.