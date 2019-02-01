Болгария и Россия построят газопровод в обход Украины

Турецкий поток / turkstream.info

Власти Болгарии обязались построить новый трубопровод для прокачки российского газа из Турции в Сербию.

Как сообщает EUobserver, контракт на прокладку газопровода подписали три компании - российский "Газпром", болгарский "Булгаргаз" и швейцарская МЕТ.

Решение приняли по итогам аукциона. Предварительная стоимость проекта - 1,4 миллиарда евро.

Российская компания Газпром приняла участие в третьей фазе аукциона и забронировала мощности в новом газопроводе.

Этот газопровод, отмечает издание, может усилить зависимость Евросоюза от российского газа и подорвать безопасность Украины, опасаются дипломаты ЕС и США.

Читайте такжеВ Берлине объяснили, почему Германия рьяно "топит" за СП-2После 2019 года Болгария будет получать российский газ через газопровод Турецкий поток, который прокладывают по дну Черного моря. Сейчас Болгария почти полностью зависит от поставок российского газа, транспортируемого через украинскую газотранспортную систему и территорию Румынии.

Проект Турецкий поток прокладывается по дну Черного моря в обход Украины. Две нитки газопровода обеспечат топливом Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 15,75 млрд кубометров каждая. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

Ранее эксперт рассказала, почему Турецкий поток гораздо опаснее Северного потока-2 для Украины.