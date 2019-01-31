Зависимость Европы от российского газа будет стремительно возрастать - Die Welt

Экспорт газа / НВ Бизнес

Потребность Европы в природном газе постоянно растет, причем собственная добыча этого ресурса стремительно снижается. Только в 2017 году этот показатель спроса составлял 491 млрд кубометров. Кроме того, дополнительный импульс спросу даст еще и анонсированный отказ от каменного угля в Германии. По прогнозам аналитиков, к 2025 году импорт газа в Европу вырастет до 409 млрд кубометров, что станет рекордом всех времен.

Как пишет немецкая газета Die Welt, на данный момент единственным возможным вариантом выхода из ситуации является российский газ. Газпром уже и так обеспечивает 43% потребности ЕС в газе, но в скором времени будут построены Северный поток — 2 и Турецкий поток, которые заметно повысят это показатель.

Следовательно, в такой ситуации видится сомнительным вероятность в ближайшем будущем заместить российский газ на СПГ из США, поэтому зависимость Европы от поставок из России будет стремительно возрастать, подчеркивает немецкое издание.

Ранее стало известно, что китайские ученые разработали революционную технологию добычи природного газа, которая позволит открыть доступ к сланцевым запасам, по объему которых Поднебесная занимает первое место в мире, вдвое опережая США и Австралию.

А украинские компании готовятся протестировать экспорт природнога газа в Центральную Европу после того, как НКРЭКУ более чем вдвое снизила тарифы на вход-выход в ГТС.