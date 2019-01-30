Китай готовит революцию в добыче сланцевого газа

Сланцевый газ / Интерфакс

Китайские ученые разработали революционную технологию добычи природного газа, которая позволит открыть доступ к сланцевым запасам, по объему которых Поднебесная занимает первое место в мире, вдвое опережая США и Австралию.

Китай планирует применить ту же технологию, которая использовалась для подрыва ядерной бомбы над Хиросимой во время Второй мировой войны, чтобы получить доступ к своим огромным запасам сланцевого газа в провинции Сычуань, сообщает South China Morning Post.

Успех будет означать гигантский скачок вперед не только для промышленности, но и для амбиций Пекина в области энергетической независимости. Правда, некоторые наблюдатели обеспокоены потенциальным риском широкомасштабного бурения в регионе, известном своими разрушительными землетрясениями.

Запасы сланцевого газа в недрах КНР составляют 31,6 трлн кубометров, но есть возможность добывать сейчас около 6 млрд кубометров, поскольку основные сконцентрированы в провинции Сычуань на глубине более 3,5 тысячи метров ниже уровня моря.

Такие глубины недоступны традиционному гидравлическому разрыву пласта, поэтому идея китайских ученых заключается в том, чтобы использовать мощный электрический ток, который позволит сгенерировать концентрированную и контролируемую ударную волну для достижения того же результата.

Технология разрабатывалась более 10 лет и на данном этапе прошла лишь лабораторное опробирование. В марте-апреле 2019 года ее начнут тестировать в реальных условиях.

В настоящий момент Китай потребляет около 200 млрд кубометров газа в год, основная его часть - порядка 130 млрд кубов - добывается на территории страны. Остаток импортируется из Туркмении (65 млрд кубометров в 2018 году).

В ближайшие 20 лет, Китай планирует увеличить потребление на 76%, до 347 млрд кубометров. Почти весь дополнительный газ Китай намерен добывать самостоятельно. Внутреннюю добычу в КНР планируют нарастить на 60%, до 220 млрд кубометров, из которых 30 млрд кубов – и есть сланцевый газ.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа пытается задушить российский проект "Северный поток-2", через который Москва сможет поставлять газ напрямую в Германию в обход Украины. В связи с этим, Белый дом обдумывает различные пути, которые бы дали толчок энергетической индустрии США.