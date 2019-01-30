Украинские компании готовятся экспортировать газ в Европу

ГТС Украины / УНИАН

Украинские компании готовятся протестировать экспорт природнога газа в Центральную Европу после того, как НКРЭКУ более чем вдвое снизила тарифы на вход-выход в ГТС.

По данным аналитического агентства ICIS, несколько компаний рассматривают варианты экспорта в Венгрию и Словакию, чтобы проверить готовность Укртрансгаза к новым видам операций.

Укртрансгаз также ведет переговоры со своим польским коллегой Gaz-System, чтобы разрешить транзитные потоки через пункт Германовичи. Тогда украинские газовые компании могли бы в равной степени экспортировать газ в Румынию, если сетевой оператор страны Transgaz согласится создать новую точку присоединения.

Кроме того, Укртрансгаз стремится внедрить услуги краткосрочной доставки газа для европейских компаний, которые хотят закачивать газ в украинские ПХГ, используя в своих интересах их огромную емкость, а также более дешевые транспортные тарифы от границы до хранилищ и назад.

В случае успеха, этот шаг поможет Украине диверсифицировать свою региональную роль, будучи не только основным транспортным маршрутом для российского газа в Европу и импортером из европейских стран, но и самостоятельным экспортером.

Отметим, что в конце 2018 года НКРЭКУ более чем вдвое увеличила тарифы на вход-выход в ГТС Украины, стремясь повысить привлекательность страны как экспортера и транзитера. Входные тарифы были снижены с 12,47 долл. США/тыс. куб. м до 6,04 долл. США/тыс. куб. м с 1 января 2019 года сроком на один год.

Напомним, в 2018 году объем импорта Украиной газа из Европы сократился на 24,8 процента по сравнению с 2017 годом - с 14,1 млрд кубометров до 10,6 млрд кубометров.