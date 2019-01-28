Украина значительно сократила импорт газа из Европы

ГТС Украины / УНИАН

В 2018 году объем импорта Украиной газа из Европы сократился на 24,8 процента по сравнению с 2017 годом - с 14,1 млрд кубометров до 10,6 млрд кубометров.

При этом в пресс-службе Нафтогаза подчеркнули, что в прошлом году Украина импортировала газ "исключительно с европейского рынка".

"В 2018 году поставки импортируемого газа в Украину осуществлялись исключительно с европейского газового рынка", - говорится в сообщении НАК.

Покупку газа сократили обе ключевые категории импортеров - как Нафтогаз (с 8,7 до 7 млрд кубометров), так и частные компании (с 5,4 до 3,6 млрд кубометров).

В НАК добавили, что в 2018 году топливо закупалось у 18 европейских компаний (в 2017-м - у 13).

21 января на трехсторонней встрече с представителями Европейской комиссии и РФ по газовым вопросам Газпром предложил украинской стороне продлить действующие контракты даже без предварительных консультаций.

Ранее исполнительный директор НАК Юрий Витренко сообщил, что Киев готов снизить сумму иска к Газпрому до $2 млрд (с $12 млрд) в случае продления контракта на транзит российского газа через Украину после 2019 года.