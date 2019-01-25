Киев заявил о безвыходной для Москвы ситуации с транзитом газа

Северный поток-2 / РИА Новости

Россия будет вынуждена подписать с Украиной новый контракт по транзиту газа, поскольку не успеет построить Северный поток-2 в срок.

Об этом заявила замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко в эфире UMN.

"До первого января 2020 года россияне все равно не успевают построить свой знаменитый и очень дорогой Северный поток-2. Им все равно придется каким-то образом транспортировать свой газ в Европу. Это понимают европейцы, это понимают россияне, это понимаем мы. Поэтому чем дольше россияне тянут, тем сложнее будут финальные переговоры, тем меньше будет времени для достижения каких-либо общих знаменателей и так далее", - сказала Бойко.

Ранее сообщалось, что Газпром построил более 20 процентов морского газопровода Северный поток-2. "Работа ведется по графику, уже построено более 20 процентов этого нового морского газопровода", - заявил председатель правления российской компании Алексей Миллер.