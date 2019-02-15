В ЕС озвучили итоги встречи Лаврова и Могерини: говорили об Украине и Крыме

Федерика Могерини сказала Лаврову, что в ЕС помнят об аннексии Крыма Россией / Reuters

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в рамках встречи с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности высказала четкую позицию Запада относительно захвата Кремлем украинского Крыма.

Пресс-служба Европейской службы внешних связей сообщает, что дипломаты обсудили вопросы внешней политики в контексте событий в Венесуэле, Сирии и Иране, а также развитие событий на Балканах.

"Высокий представитель напомнила о пятой годовщине незаконной аннексии Крымского полуострова и о четкой позиции ЕС относительно Украины. Она также подчеркнула важность сохранения членства России в Совете Европы", - сказано в сообщении.

О реакции Лаврова на слова европейского чиновника не сообщается.

Напомним, Могерини прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко во время его выдвижения на высший государственный пост, когда он пообещал украинцам членство в ЕС до 2024 года.