Главы МИД "Большой семерки" призвали Кремль освободить из плена украинских моряков

Эмблема G7 / International Relations EDU

Руководители Министерств иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) и представитель TC по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини публично призывают РФ освободить взятых в плен 25 ноября украинских военных моряков и возвратить корабли.

Текст совместного заявления опубликован на сайте правительства Канады (именно эта страна в 2018-м председательствует в G7).

"Мы, министры иностранных дел стран "Большой семерки", Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, и высокий представитель Европейского Союза, выражаем крайнюю обеспокоенность относительно действий России против Украины в Керченском проливе и окружающих водах, которые опасно обострили напряжение. Нет никакого оправдания применению военной силы Россией против украинских судов и военно-морского персонала. Мы призываем Россию освободить экипаж и суда и воздерживаться от препятствования законному транзита через Керченский пролив", − говорится в документе.

Кроме того, главы МИД G7 и Могерини вновь публично подтвердили, что не признают аннексию Крыма Россией и не сделают этого в будущем.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Европейский суд по правам человека вынес решение по захвату Россией в плен украинских моряков.