В Британии политик захотел в Крым и вылетел из партии

В Британии применили жесткие санкции к политику, пожелавшему посетить аннексированный Крым / Reuters

Британский политик и депутат Европарламента Билл Этридж покинул партию из-за намерения возглавить первую с 2014 года делегацию в аннексированный Россией украинский Крым.

Как сообщает ВВС со ссылкой на заявление председателя Либертарианской партии Эндрю Уизерза, действия Этриджа наносят репутационный ущерб партии.

Отмечается, что политик получил компромиссное соглашение, согласно которому он обязан покинуть фракцию к 29 марта. Этридж отказался подписывать его, однако позднее подтвердил, что уйдет из партии к этой дате.

Начальник секретариата Этриджа Пол Бортвуд, который планировал войти в состав делегации, также исключен из Либертарианской партии.

Напомним, представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в рамках встречи с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности высказала четкую позицию Запада относительно захвата Кремлем украинского Крыма.