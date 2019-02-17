Экс-госсекретарь США спрогнозировал наступление России на Украину

Керри убежден, что открытая агрессия станет для России ошибкой / Reuters

Экс-глава Госдепа США Джон Керри высказал мнение, что полномасштабное наступление на Украину станет для Москвы роковой ошибкой.

"Это станет огромной ошибкой России – начинать любые военные действия в отношении Украины. Я не могу предсказать их действий, но надеюсь, что они будут достаточно умны, чтобы не провоцировать и не создавать дополнительные международные инциденты", - сказал он в интервью Новое время.

По словам Керри, опасность для ряда стран мира представляет кибератаки со стороны России. Главной мишенью, отметил он, может стать именно Украина.

Экс-чиновник подчеркнул, что захват украинских моряков силами Кремля в Керченском проливе в очередной раз продемонстрировало стремление Москвы нарушать международные нормы.

"Поэтому международное сообщество должно выйти и объяснить, что такое поведение России недопустимо. И моя надежда, конечно, на то, что ситуацию удастся разрядить, моряки и суда смогут вернуться домой", - резюмировал Керри.

Как ранее сообщалось, экс-глава Госдепа США объяснил, как Украине противостоять Путину.