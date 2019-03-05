Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину

Медведев пообещал сохранить транзит газа, но при ряде условий / Reuters

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины поле 2019 года, однако Киеву необходимо будет выполнить ряд условий.

"Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки", цитирует Медведева РИА Новости.

Российский премьер подчеркнул, что важным условием является стабильная политическая обстановка в Украине.

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Напомним, Медведев заявил, что Москва готова вести переговоры с новым руководством Украины после выборов президента страны 31 марта.

Также Медведев назвал предвыборную кампанию в Украине "жесткой и грязной" и заявил, что легитимность предстоящих выборов президента вызывает у Кремля опасения.