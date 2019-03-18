Под сотню жертв и провинция в руинах: появились фото разрушительного наводнения в Индонезии

Количество жертв разрушительного наводнения в Индонезии достигло уже 77 человек, среди погибших трое детей – и поиски все еще продолжаются. Еще 116 людей пострадали.

"Мы до сих пор не достигли многих пострадавших районов, погода затрудняет и замедляет спасательные работы. Мы поражены количеством травм. Провинция не справится с этим в одиночку", – рассказал официальный представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо.

Таким образом, количество жертв будет расти, уверен он.

Из-за проливных дождей повреждены сотни жилых зданий, разрушены дороги и мосты в восточных провинциях Индонезии. Основной удар пришелся на район Сентани: здесь после оползня в минувшее воскресенье река вышла из берегов. Затронуло наводнение и район Джаяпура.

Около 120 граждан, дома которых разрушены, эвакуировали в здания правительственных учреждений.

Напомним, вечером 22 декабря 2018 в Индонезии в Зондском проливе произошло цунами, которое разрушило сотни домов. Причиной цунами стал огромный подводный сдвиг в море, вызванный извержением вулкана Анак Кракатау.

Утром 24 декабря появилась информация о 280 погибших, однако к вечеру число жертв возросло до 373 человек. Позднее количество жертв превысило 420 человек.