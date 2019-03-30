У Лаврова разглядели в Украине "маховик репрессий" в отношении СМИ

Маргарита Бондарь / hromadske.ua

В Украине в отношении СМИ набирает обороты "маховик репрессий", говорится в сообщении МИД России.

Таким образом российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на решение украинских правоохранительных органов о высылке из страны российской пропагандистки Маргариты Бондарь.

В МИД РФ призвали ОБСЕ и неправительственные правозащитные структуры отреагировать на действия украинских властей.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства подчеркивается, что "под тотальный запрет попали десятки средств массовой информации из России". Таким образом, подчёркивается в сообщении, "маховик репрессий" в отношении СМИ на Украине набирает обороты.

Отметим, что по сообщению пресс-центра СБУ, Государственная миграционная служба приняла решение о принудительном выдворении из страны Бондарь с запретом въезда на три года из-за нарушения миграционного законодательства.

В СБУ отметили, что в течение 2018 года Бондарь по заказу российского пропагандистского издания Украина.ру, входящего в холдинг "рупора Кремля" Дмитрия Киселева, "систематически распространяла в сети Интернет тенденциозную информацию об общественно-политической ситуации в Украине". В частности, она публиковала недостоверные и провокационные материалы о нарушении прав национальных меньшинств представителями отечественных националистических организаций и якобы бездействии украинской правоохранительной системы.

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В СБУ добавили, что, согласно экспертному заключению специалистов Министерства культуры Украины, содержание указанных публикаций способствует инспирации межнациональной и межэтнической розни, дестабилизации общественно-политической обстановки.

Отметим, что сама Бондарь в комментарии Громадському рассказывала, что в ее биографии хватает "темных страниц", а именно работа на пропагандистском сайте Украина.ру. При этом она поясняла, что писала для него, потому что нуждалась в деньгах - "русские пропагандисты платят хорошо".

Напомним, ранее СБУ запретила въезд в Украину 60 российским дипломатам.