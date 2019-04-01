Охлобыстин ответил Зеленскому, назвавшему его идиотом

1 апреля 2019, 08:20

Скандальный актер и поп-расстрига Иван Охлобыстин прореагировал в свойственной ему манере.

Охлобыстин
Иван Охлобыстин / Facebook-страница

Скандальный российский актер и бывший священнослужитель РПЦ Иван Охлобыстин дал комментарий по поводу высказывания лидера гонки на выборах президента Украины 2019, шоумена Владимира Зеленского.

"Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком. Вишь, как власть чарует", — написал Охлобыстин на своей странице в соцсцети "ВКонтакте".

Напомним, изначально Охлобыстин и актер Михаил Пореченков (стрелявший из пулемета по бойцам ВСУ в 2014-м) записали ролик якобы "в поддержку" Зеленского. 

Тот отреагировал на всю ситуацию фразой: "Идиоты. Зачем они это вообще сделали?".

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Владимир Зеленский Иван Охлобыстин Михаил Пореченков
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