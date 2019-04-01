Старые методы: Зеленский прокомментировал молодчиков под ЦИК и немощь "старичков"

О победе говорить пока рано, отметил шоумен.
Кандидат в президенты Владимир Зеленский прокомментировал итоги экзит полов, а также стаи "титушек" возле ЦИК.
"Рано об этом говорить (доволен ли он результатом – ред.). Я занимался спортом – я знаю, что нельзя говорить в полуфинале, надо ждать финала", – заявил он в комментарии телеканалу Дождь.
Что касается молодых людей спортивной внешности под Центральной избирательной комиссией, то Зеленский отметил, что ему надо разобраться с этим поглубже.
"На самом деле ничего не поменялось: все "старички", как только что-то у них не получается с рейтингами – сразу начинается какое-то противостояние. Что могу сказать: старые методы. Поэтому и не хочется с ними… честно говоря, видеть всех этих людей в будущем нашей страны", – отметил Зеленский.
Напомним, по данным соцопросов, Зеленский победит Порошенко во втором туре. Также социологи смоделировали, кому отойдут голоса проигравших.
Как сообщалось, по словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, во время голосования системных нарушений не зафиксировано, лишь единичные "классические случаи".
В то же время сообщалось о скандале на избирательном участке в Киеве: там обнаружили ручки с исчезающими чернилами. Работники комиссии заявили, что им подложили эти ручки на стол.
Ранее сообщалось, что пенсионерам-жителям Кривого Рога пришлось "брать штурмом" избирательный участок, расположенный в здании Авиаколледжа, поскольку тот не начал работать в положенное время (8:00).
А в городе Борзна Черниговской области на выборах президента 2019 на избирательном участке местный житель бросил бутылку с горючим веществом ("коктейль Молотова") в сторону кабинок для голосования.
В целом, полиция зафиксировала 649 нарушений избирательного процесса и открыла 11 уголовных производств. Таковы были данные по состоянию на 15:00.
Результаты выборов 2019: когда объявят результаты голосования
Предварительные результаты выборов президента Украины появятся сразу после закрытия избирательных участков 31 марта в 20.00. Вначале это будут экзит-полы - результаты опросов украинцев на выходе из избирательных участков. Национальный экзит-пол 2019 проведут совместно фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.
Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).
Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.