Старые методы: Зеленский прокомментировал молодчиков под ЦИК и немощь "старичков"

Зеленский прокомментировал молодчиков под ЦИК и немощь "старичков" / GettyImages

Кандидат в президенты Владимир Зеленский прокомментировал итоги экзит полов, а также стаи "титушек" возле ЦИК.

"Рано об этом говорить (доволен ли он результатом – ред.). Я занимался спортом – я знаю, что нельзя говорить в полуфинале, надо ждать финала", – заявил он в комментарии телеканалу Дождь.

Что касается молодых людей спортивной внешности под Центральной избирательной комиссией, то Зеленский отметил, что ему надо разобраться с этим поглубже.

"На самом деле ничего не поменялось: все "старички", как только что-то у них не получается с рейтингами – сразу начинается какое-то противостояние. Что могу сказать: старые методы. Поэтому и не хочется с ними… честно говоря, видеть всех этих людей в будущем нашей страны", – отметил Зеленский.

Напомним, по данным соцопросов, Зеленский победит Порошенко во втором туре. Также социологи смоделировали, кому отойдут голоса проигравших.

Как сообщалось, по словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, во время голосования системных нарушений не зафиксировано, лишь единичные "классические случаи".

В то же время сообщалось о скандале на избирательном участке в Киеве: там обнаружили ручки с исчезающими чернилами. Работники комиссии заявили, что им подложили эти ручки на стол.

Ранее сообщалось, что пенсионерам-жителям Кривого Рога пришлось "брать штурмом" избирательный участок, расположенный в здании Авиаколледжа, поскольку тот не начал работать в положенное время (8:00).

А в городе Борзна Черниговской области на выборах президента 2019 на избирательном участке местный житель бросил бутылку с горючим веществом ("коктейль Молотова") в сторону кабинок для голосования.

В целом, полиция зафиксировала 649 нарушений избирательного процесса и открыла 11 уголовных производств. Таковы были данные по состоянию на 15:00.