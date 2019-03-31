Возле ЦИК заметили стаи "титушек"

Большое количество молодых людей спортивной внешности были замечены возле здания Центральной избирательной комиссии.

Фотографии опубликовали сразу несколько телеграм-каналов.

Читайте такжеВыборы президента Украины 2019: онлайн"Под зданием ЦИК собралось большое количество молодых людей спортивного телосложения. Наверное просто пришли на солнышке погреться", - пишет Perepichka News.

Всего молодых людей около полусотни, на месте они находятся уже несколько часов.

На вопрос, зачем они пришли, они не отвечают или говорят, что пришли гулять.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 11:00 на выборах президента Украины проголосовали 16,08% избирателей.

Журналист Игорь Гужва сообщил, что, согласно данных сразу нескольких опросов, лидируют "настойка Зеленый человечек и ликер Шоколадный заяц".