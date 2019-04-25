"Конец эпохи Порошенко": глава МИД Венгрии критикует закон о языке и надеется на Зеленского

В Венгрии рассчитывают на прояснение ситуации во взаимоотношениях с вновь избранным президентом Украины.
Принятый Верховной Радой закон о языке нарушает права венгерского меньшинства, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, президент Петра Порошенко продвигал анти-венгерскую политику, передает венгерское издание Hirado.
"Украинские избиратели подавляющим большинством выбрали другого президента, Владимира Зеленского, и покончили с эпохой Порошенко", - заявил венгерский министр.
При этом он выразил надежду на прояснение ситуации с законами, затрагивающими права венгерской общины, с вновь избранным президентом Украины.
Сийярто обратил внимание, что первые заявления избранного украинского президента дают повод для надежды.
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"Наша цель вернуть дружбу между Венгрией и Украиной, и результаты последних президентских выборов в Украине дают нам некоторую надежду", - добавил глава МИД Венгрии.
Напомним, оппозиционные депутаты Оппоблока заблокировали подписание языкового закона. На сайте Рады уже зарегистрировали два проекта постановления об отмене мовного закона.
В соцсетях остро отреагировали на принятие закона о языке.