"Боевое млекопитающее": От российских военных в Норвегию уплыл ручной кит: опубликованы фото и видео

Кит / NRK

В норвежском городе Финнмарк местные рыбаки обнаружили кита-белуху с прикрепленной к нему "упряжкой", украшенной надписью "Оборудование Санкт-Петербурга".

Соответствующее сообщение опубликовал местный канал NRK. По словам обследовавших кита ученых из Норвежского арктического университета, это животное принадлежит российскому военно-морскому флоту.

"Общался с некоторыми российскими исследователями, и они подтвердили, что ничего подобного не делают. Мне сообщили, что, скорее всего, это российский флот в Мурманске", − заявил один из сотрудников института.

При этом официальные источники российского ВМС утверждают, что китов-белух никогда ни для боевых действий, ни для разведки не используют.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России устроили штурм картонной копии нацистского Рейхстага.