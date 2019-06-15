Авиашоу со смертельным исходом: в Польше грохнулся Як-52

На авиашоу в Польше произошла трагедия / скриншот

В городе Плоцк в Мазовецком воеводстве Польши в субботу, 15 июня, многообещающее авиашоу омрачила кошмарная трагедия - внезапно рухнул самолет Як-52.

По информации, беда случилась в 10:35 по местному времени, спустя некоторое время после старта авиашоу.

Так, спортивно-тренировочный самолет Як-52 выполнял в небе фигуру высшего пилотажа, и грохнулся в реку Висла.

Авиакатастрофа унесла жизнь пилота самолета-участника авиашоу. Стало известно, что погибший пилот – гражданин Германии.

Спасатели в настоящее время уже вытащили летательный аппарат из реки, передает Польское радио.

На месте происшествия работают представители Государственной комиссии исследования катастроф.

Напомним, ранее сообщалось, в авиакатастрофе в Афганистане погибли украинцы. На борту было минимум 12 человек: трое украинцев – члены экипажа, и 11 афганцев – пассажиры. По предварительным данным, погибли двое членов экипажа и 10 пассажиров.

Также ранее в Альпах разбился пассажирский самолет с туристами. В момент крушения на борту находилось 17 пассажиров, два пилота и один член экипажа.