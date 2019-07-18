Сийярто ответил Киеву: участие иностранных политиков в избирательных кампаниях - это естественно

Петр Сийярто / Фото: Reuters

Участие иностранных политиков в предвыборной кампании является вполне естественным, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Таким образом он отреагировал на заявления официального Киева после его недавней поездки на Закарпатье.

"Знаете, если любой лидер соседней страны приедет в Венгрию, чтобы встретиться со своим меньшинством на нашей территории, мы будем рады. Никаких нареканий", — сказал министр в интервью Голосу Америки.

Сийярто подчеркнул, что не будет против, если украинские политики будут открыто агитировать за кого-то в Венгрии.

Читайте такжеГлава МИД Венгрии пожаловался на Порошенко и назвал Зеленского "новой надеждой""Мы считаем это естественным. Сербы не имеют никаких проблем с тем, что я посещаю Сербию в течение предвыборной кампании и вижусь там с венгерским сообществом. Никаких проблем. Румыния не имеет никаких проблем, Словакия не имеет проблем", — рассказал венгерский политик.

Напомним, ранее сообщалось о том, что газета Карпаталия, которая издается Обществом венгерской культуры Закарпатья показала карту, где иллюстрирована принадлежность к Венгрии ряда территорий Украины.