"Вопиющее неуважение": Климпуш-Цинцадзе осудила визит главы МИД Венгрии на Закарпатье

Иванна Климпуш-Цинцадзе осудила визит главы МИД Венгрии на Закарпатье / facebook/ivanna.klympushtsintsadze

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе осудила визит главы МИД Венгрии Петра Сийярто на Закарпатье.

Этот визит "является грубым вмешательством во внутренние дела Украины", написала Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Twitter.

"Визит главы МИДа Петра Сиярто в Закарпатье является грубым вмешательством во внутренние дела Украины. Это было сделано, несмотря на решительные призывы Киева воздержаться от визитов накануне парламентских выборов. Снова Венгрия продемонстрировала вопиющее неуважение к Украине как партнеру", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, глава МИД Венгрии пожаловался на Порошенко и назвал Зеленского "новой надеждой".

Ранее Киев обвинил Будапешт во вмешательстве в выборы.