СМИ узнали подробности бегства из России "крота" ЦРУ

Олег Смоленков выехал с семьей в Черногорию в июне 2017 года, выяснили журналисты / Мир прогнозов

В 2017 году бывший сотрудник администрации президента России Владимира Путина Олег Смоленков - возможный "крот" Центрального разведывательного управления США - вместе с семьей выехал в Черногорию, и из-за этого были наказаны допустившие отъезд чиновники.

Смоленков с женой и тремя детьми выехал в Черногорию, несмотря на то, что российский чиновникам запретили ездить в эту страну, пишет Интерфакс, ссылаясь на источник.

Собеседник агентства добавил, что Смоленков исчез в июне 2017 года, вскоре компетентные органы начали проверку, и были наказаны чиновники, которые разрешили ему выезжать в Черногорию.

"…компетентные органы начали проверку, которая показала, что чиновники, разрешившие сотруднику президентской администрации и его семье турпоездку в Черногорию, нарушили установленный в то время запрет госслужащим РФ выезжать в эту балканскую страну", - отметил источник.

Собеседник добавил, что действия чиновников признали безответственными, некоторые из должностных лиц понесли наказание - вплоть до увольнения. По словам источника, позже стало ясно, что Смоленков, вероятнее всего, - перебежчик.

Ранее СМИ писали, что ЦРУ в 2017 году вывезло из РФ агента, который на протяжении 10 лет предоставлял американской стороне важные сведения, в частности, данные о вмешательстве россиян в президентские выборы в США в 2016-м. Позже стало известно, что "крот" - Олег Смоленков.