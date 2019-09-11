Российские СМИ рассказали, как близко "крот" из ЦРУ подобрался к Путину

московский Кремль / Reuters

Олег Смоленков, предполагаемый многолетний агент Центрального разведывательного управления США, несколько годов подряд работал в аппарате помощника президента России по внешней политике Юрия Ушакова.

Такое сообщение опубликовал портал Ведомости, ссылаясь на собственные источники, близкие к российским спецслужбам. По их данным, в администрации президента Владимира Путина, Смоленков располагал доступом "к весьма чувствительной информации", в том числе к сведениям разведки.

Однако, другие источники журналистов в среде силовиков утверждают, что у Смоленкова не было конкретного допуска к секретным данным, но он мог раздобывать для кураторов из Лэнгли (населенный пункт в штате Вирджиния, США) нужную информацию в разговорах с коллегами.

Напомним, ранее российские СМИ рассказали, как и кем Олег Смоленков трудился в посольстве РФ в Вашингтоне.