Посольство РФ в США / RTVI

Олег Смоленков, экс-сотрудник Администрации президента РФ (по предварительной версии событий, именно он был многолетним информатором ЦРУ США), во время работы в российском посольстве в Вашингтоне занимался закупками.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство РИА Новости со ссылкой на бывшего сослуживца чиновника. По его словам, Смоленков работал в российском посольстве до 2008 года, после чего уехал в Москву вслед за своим начальником Юрием Ушаковым. Тот, в свою очередь, с 2012-го являлся помощником президента России Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам.

В посольстве же Смоленко отвечал за снабжение и занимался закупкой служебных авто, а также продукции для посольского магазина и протокольных нужд.

Напомним, ранее американские СМИ сообщают о том, что эвакуированный агент ЦРУ подтвердил приказ Путина о вмешательстве в выборы в США.