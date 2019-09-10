Шпионский скандал: стало известно имя американского "крота" в Кремле

Шпион предоставлял Вашингтону важную информацию / LBJLibraryNow/Public Domain Mark

В 2017 году Центральное разведывательное управление вывезло из России агента, который в течение 10 лет предоставлял Вашингтону важную информацию, включая данные о российском вмешательстве в президентские выборы-2016 в США. Как выяснилось, речь идет о сотруднике администрации президента России Олеге Смоленкове.

Смоленков занимался технической работой - отвечал за закупки, организации поездок, выполнял личные поручения выщестоящего начальства, пишет российский Коммерсант со ссылкой на один из источников.

"Не думаю, что он мог сообщить американцам что-либо, кроме расхожих слухов", - заявил собеседник издания.

Однако, по другим данным, Смоленков работал в посольстве России в Вашингтоне при Юрии Ушакове, который сейчас занимает пост помощника по международным делам президента России Путина. После возвращения в Москву он продолжал работать с Ушаковым и пользовался его доверием. Источник предполагает, что Смоленков мог владеть значимой информацией, поскольку его начальник имел прямой доступ к Владимиру Путину.

"Это все серьезно", - сказал он.

9 сентября телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что в 2017 году разведка США вывезла из РФ своего ценного агента, который имел доступ к самой секретной информации и был источником данных, благодаря которым спецслужбы смогли сделать вывод, что президент РФ Владимир Путин лично санкционировал операцию по вмешательству в американские президентские выборы.

Тайная операция была проведена вскоре после того, как Трамп 10 мая 2017 года встретился в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщало, что Трамп во время этой встречи раскрыл секретную информацию, полученную от Израиля. В Белом доме это сообщение опровергли.

Как заявил другой источник CNN, еще в конце каденции президента Барака Обамы высказывалось мнение, что агент слишком долго сотрудничает со Штатами. Поведение Трампа усилило опасения руководства разведслужб и ускорило отзыв информатора.

Об эксфильтрации агента Трамп был поставлен в известность, утверждает телеканал. Спустя несколько недель после принятия решения о вывозе шпиона Трамп наедине встретился с Путиным на саммите G20 в Гамбурге и, вопреки обыкновению, конфисковал после беседы записи переводчика. После этого представители разведки вновь выразили обеспокоенность тем, что президент, возможно, обсуждал секретную информацию с российским руководством, отметили источники CNN.

Напомним, ранее директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявлял, что за попытками вмешательства в предстоящие выборы в Штатах снова стоит Россия.