Эвакуированный агент ЦРУ подтвердил приказ Путина о вмешательстве в выборы в США - NYT

Владимир Путин / УНИАН

Высокопоставленный российский чиновник РФ (который много лет работал на ЦРУ и находился в тесном контакте с руководством Кремля), эвакуированный в 2017-м из-за опасений в возможном разоблачении и угрозах его семье, предоставил США доказательства того, как Владимир Путин отдавал прямой приказ вмешиваться в президентские выборы-2016.

Такая информация была опубликована в материале, опубликованном в авторитетном американском издании The New York Times.

"Несколько десятилетий назад ЦРУ завербовало и тщательно готовило чиновника среднего звена из России, который начал стремительно продвигаться по служебной лестнице. В конце концов, американские шпионы напали на золото: информатор США, работавший долгое время, занял влиятельную позицию, получив доступ к высшему руководству Кремля", − говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "кротом" американских спецслужб являлся высокопоставленный сотрудник администрации президента РФ.