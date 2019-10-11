"Прощай, космический ковбой": из-за смерти Леонова NASA прервало прямую трансляцию с МКС

Умер Алексей Леонов: как скорбит NASA из-за смерти космического ковбоя / Военное обозрение

Чтобы сообщить, что умер Алексей Леонов, NASA прервала прямую трансляцию с МКС, как выходят в открытый космос астронавты Эндрю Морган и Кристина Кук.

"Мы опечалены уходом из жизни легендарного космонавта Алексея Леонова, который 18 марта 1965 года стал первым человеком, вышедшим в космос", — написало NASA в Twitter.

В комментариях под постом тысячи людей выразили соболезнования из-за смерти Леонова, называя его "космическим ковбоем" и просто великим человеком.

NASA также отметило, что именно Леонов открыл эру миссий в открытом космосе: он участвовал в проекте Союз-Аполлон – первой стыковке кораблей двух разных стран. Это в свою очередь сделало возможным обслуживание МКС.

Как сообщили СМИ, Алексей Леонов умер после продолжительной борьбы с болезнью от острой сердечной недостаточности.

Ранее Главредпубликовал биографию Алексея Леонова, перечисляя его выдающиеся достижения и отметив интересные факты из его личной жизни.

Алексей Леонов: выход в космос