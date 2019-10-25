Все 100%: суд Амстердама "подложил свинью" Москве

Газпром / censor.net.ua

Окружной суд Амстердама арестовал акции компании, которая отвечает за строительство российских газопроводов. Так, под арестом оказались 100% акций South Stream Transport BV.

По словам исполнительного директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко, ценные бумаги арестовали в связи с делом о мошенничестве Газпрома при передаче данных акций компании "Трансгаз Краснодар".

"За один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов Газпрома в Нидерландах по иску Нафтогаза", - написал Витренко в Facebook.

Также он указал, что другие активы российского монополиста арестовали ранее.

Напомним, ранее Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины заявила о намерении предъявить российскому Газпрому исковые требования на сумму 11 млрд долларов.