"Короткая версия": Путина снова заподозрили в использовании двойника

Владимир Путин / Reuters

Президента Российской Федерации Владимира Путина снова заподозрили в использовании двойника. В этот раз российского лидера подвели брюки, которые явно большем, чем необходимо.

Отмечается, что нелепая ситуация произошла в День народного единства в России.

"В России День народного единства, поэтому Путина вывезли в большой компании священников (от Кирилла и до буддиста) к памятнику Минину и Пожарскому", - написал под фото в Facebook украинский политолог Алексей Голобуцкий.

При этом он предположил, что патриарх Кирилл просто потерял влияние.

"Неужели Кирилл потерял заметную долю влияния, если к нему отправили самую короткую версию Путина, которой вновь выдали брюки от высокого напарника?" – шутливо отметил эксперт.

Напомним, что ранее президент Российской Федерации Владимир Путин стал посмешищем на открытии выставки Память поколений: Великая отечественная война в изобразительном искусстве в Центральном выставочном зале Манеж в Москве.